Acht doden en zestien gewonden bij ontploffing in Somalische hoofdstad Mogadishu

In Mogadishu, de hoofdstad van het Afrikaanse land Somalië, zijn zaterdag zeker acht doden en zestien gewonden gevallen door de ontploffing van een bomauto. Dat meldt de politie.

De auto ontplofte zaterdag nabij een controlepost in de buurt van het parlement. Volgens een getuige was het een erg harde explosie. De politie maakte melding van zeker acht doden en zestien gewonden. Even later was er in de buurt een tweede ontploffing. Daarbij vielen geen slachtoffers.

De aanslag is opgeëist door terreurbeweging Al-Shabaab. Die groepering is in 2011 uit de Somalische hoofdstad verjaagd door troepen van de Afrikaanse Unie. Maar de terreurgroep controleert nog een groot deel van de meer landelijk gelegen gebieden in het land. Ook al-Qaida is nog actief in Somalië.

Foto: EPA-EFE

