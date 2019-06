Belgische beloften gaan op EK U21 meteen all-in tegen Polen: “Deze wedstrijd is beslissend”

Rien ne va plus. Het is meteen all-in voor de Belgische U21. Polen, de op papier makkelijkste tegenstander van de groep, is de horde die de jonge Duivels meteen over moeten. Anders dreigt dit EK al voorbij te zijn nog voor het begonnen is.

Eindelijk. Na een voorbereiding van twee weken, eerst in Tubeke, vervolgens in Catania, staat de Belgische beloftenploeg van Johan Walem te popelen. Het aftellen is zo goed als voorbij, het EK kan starten. En meteen moet het er vol op zijn. Tegen Italië en Spanje, die beiden een pak A-internationals in het veld sturen, wordt punten pakken moeilijker dan tegen Polen. Willen de jongens van Johan Walem zorgen dat de tweede wedstrijd tegen Spanje niet meteen de match met het mes op de keel wordt, dan dient er gewonnen worden. Dat beseft ook de bondscoach. Walem gaf al vaak aan dat je drie wedstrijden in acht dagen niet kan afwerken met elf spelers. Maar nu al rekening houden met de wedstrijden die nog volgen? Dat zeker niet. “Zo mag je niet redeneren. Polen zal ook tegen ons met zijn beste ploeg spelen want de wedstrijd is beslissend”, zegt Walem. “We hebben een hechte groep met specifieke kwaliteiten én enkele nieuwe spelers. Zij brengen iets meer, anders zouden ze hier niet zijn.”

Verschaeren op de bank?

Het is uitkijken of Yari Verschaeren al meteen mag starten - wellicht niet -, wie de geblesseerde Jordi Vanlerberghe vervangt - Mangala misschien – en voor welk centraal duo hij kiest achterin nadat Zinho Vanheusden uitviel. In de laatste oefenpot tegen Frankrijk was dat het koppel Bornauw-Faes. Bushiri en Cobbaut zijn de andere opties achterin om de aanvoerder van de Polen in toom te houden. David Kownacki is zijn naam, topschutter aller tijden bij de Poolse U21 en het afgelopen seizoen ploegmaat van Dennis Praet (bij Sampdoria), Benito Raman en Dodi Lukebakio (op uitleenbasis bij Fortuna Düsseldorf. “Als Polen op het EK staat, dan betekent dat je enorme kwaliteiten hebt. Je mag ze niet onderschatten, ze hebben evenveel kwaliteit als wij. En ja, hun spits Dawid Kownacki is hyperefficiënt en fysiek sterk. Hij speelde niet voor niets in Duitsland, hè. Je moet heel attent zijn wanneer hij zich beweegt en hem zo min mogelijk ruimte laten. Maar mijn centraal duo maak ik in functie van de complementariteit, niet in functie van een spits. De afgelopen weken, in de voorbereiding hebben zich koppeltjes gevormd.”

De gevreesde Kownacki Foto: BELGA

Afwachten of iedereen even makkelijk omgaat met de onvermijdelijke plankenkoorts. En de warmte: ’s avonds haalt het kwik vlotjes twintig graden, maar volgens Walem wordt dat geen factor. “In Catania was het 37 graden. We hebben alles aan gedaan om hen te helpen wennen met het aanpassen van de uren. Ze zijn het nu wel gewoon om op dit uur te spelen. Vooral de rust en recuperatie na de wedstrijden wordt hel belangrijk. Dat moeten we wel beseffen.”

Genkse clash

Niet voor alle jonge Duivels was het zaterdag een eerste kennismaking met het Mapei-stadion in Reggio Emilia, de thuishaven van Sassuolo en in de groepsfase de uitvalsbasis voor de Belgische U21. Nordin Jackers kende er zijn debuut als doelman in december 2016 tegen Sassuolo in de Europa League. “Dat is een mooie herinnering maar dit is natuurlijk wat anders”, zei de doelman van Genk. Ook een van zijn tegenstanders kent hij goed: Jakub Piotrowski, ploegmaat bij de landskampioen. “Na de loting hebben we elkaar wel wat geplaagd en uitgedaagd maar straks wordt het hard tegen hard. Dan kennen we elkaar niet meer.” Zondag iets na achten weten we hoe dat is afgelopen.