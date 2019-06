Hans Bonte (SP.A) haalt zwaar uit naar John Crombez: “We moeten absoluut een nieuwe voorzitter hebben”

John Crombez moet opstappen als SP.A-voorzitter, dat zegt zijn partijgenoot Hans Bonte aan VTM Nieuws. Volgens de burgemeester van Vilvoorde moet Crombez zijn verantwoordelijkheid opnemen na de slechte resultaten bij de verkiezingen, en is zijn aanblijven helemaal onmogelijk na het nieuws dat Crombez een uitzondering kreeg op het omstreden cumulverbod van zijn partij.

SP.A voerde drie jaar geleden een verbod in voor mandatarissen om meerdere petjes te hebben, maar voorzitter John Crombez vroeg en kreeg blijkbaar een uitzondering op die regel van het partijbestuur: de Oostendenaar mocht ook na zijn verkiezing tot Kamerlid op 26 mei toch partijvoorzitter blijven. Tot onbegrip van Bonte, die bij de federale verkiezingen niet mocht opkomen in Vlaams-Brabant omdat hij al burgemeester van Vilvoorde was.

Cumulverbod

“Ik denk dat geloofwaardigheid het grote objectief moet zijn voor onze partij”, aldus Bonte. “Maar vandaag gaat het weer over een eigen interne regel waar hij zo op aangedrongen heeft, die hij nu zelf voor een stuk moet verkrachten. Ik had het nog kunnen begrijpen als hij had gezegd dat hij tijdelijk gaat cumuleren vanuit het gegeven dat hij ook geen kandidaat-voorzitter zou zijn (bij de voorzittersverkiezingen later dit jaar, nvdr.), maar ook dat laat hij weer in het midden.”

Volgens Bonte heeft cumulverbod de SP.A zwaar parten gespeeld bij de verkiezingen. “Als ik kijk naar mijn eigen provincie Vlaams-Brabant, dan is het zonneklaar dat dat verbod ons op zijn minst één Kamerzetel kost. Het is jammer, maar ik had dus gelijk toen ik zei dat je als enige partij vasthaken aan een cumulverbod een vorm van politiek masochisme was die ons stemmen en dus ook zetels zou kosten. En ik vrees dat ik nu gelijk gekregen heb. Ik denk dat er iemand de verantwoordelijkheid moet nemen als je een dergelijke pandoering krijgt.”

Nieuwe voorzitter

“Als ik de balans opmaak na 26 mei, denk ik dat we een gigantisch probleem hebben qua geloofwaardigheid. Zowel wat de inhoud betreft, als de manier waarop we het brengen. Wat mij betreft is er eigenlijk maar één strategie: de komende vijf jaar herbronnen, vernieuwen, verder vernieuwen, en zeker die nieuwe jonge lichting alle kansen om een duidelijk profiel te krijgen, om een geloofwaardig verhaal te schrijven.”

Dus is voor Bonte maar één mogelijke conclusie. “We moeten een duidelijk verhaal hebben, met een duidelijke strategie. Dus daarom denk ik dat we absoluut een nieuwe voorzitter moeten hebben.”