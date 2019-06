Eerste editie van ‘Origin of Species’ van Darwin verkocht voor half miljoen dollar

Bij veilinghuis Bonhams in New York is een eerste editie van ‘On the Origin of Species’ van Charles Darwin geveild voor 500.075 dollar (446.000 euro). Het 160 jaar oude boek werd gekocht door een anonieme koper. Dat meldt het veilinghuis zaterdag.

Bonhams had verwacht dat het boek slechts de helft zou opbrengen. Het boek, met de volledige titel ‘On the Origin of Species by Means of Natural Selection’, is volgens het veilinghuis in “onberispelijke” staat en komt uit een privécollectie.

Darwin, die van 1809 tot 1882 leefde, is het best gekend voor zijn evolutieleer, die stelt dat alle levenssoorten zich ontwikkeld hebben uit gemeenschappelijke voorouders. Hij publiceerde zijn meesterwerk in 1859.