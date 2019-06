Fietskoeriers Deliveroo in Gent staken voor hogere vergoeding

Gent - De Gentse Deliveroo-koeriers zijn zaterdagavond om 19 uur in staking gegaan. Ze protesteerden tegen de vermindering van hun vergoeding en eisen een gegarandeerd inkomen. Een vijftiental stakende koeriers hield zaterdagavond piket aan de McDonalds op de Korenmarkt in Gent.

“Deliveroo zit constant aan onze centen, en dit zonder overleg”, klinkt het bij Jan Michels (26) die halftijds koerier is bij Deliveroo. “Sinds vorige zomer verdienen we 35 pct minder.” In augustus bedroeg de minimumvergoeding nog 4,6 euro wat neerkwam op 15 euro per uur. Nu klokken ze af op 11,5 euro per uur. De koeriers willen terug naar het niveau van vorige zomer en vragen minimaal 15 euro per uur.

De actie vindt in Gent plaats omdat daar - samen met de andere studentenstad Leuven - de vergoedingen het laagst liggen. “Deliveroo denkt dat het boven de wet staat”, zegt Steven Steyaert van vakbond ABVV-BTB. Volgens hem zijn er nog veel onduidelijkheden rond belastingen en het kindergeld van de koeriers. “Wij voeren actie tegen het misbruik en willen een overleg met Deliveroo, dat de koeriers hun eigen contract kunnen kiezen en dat ze alle middelen ter beschikking krijgen, zoals een fiets of gsm.”

Zaterdagavond staakten minstens 30 van de gebruikelijke 50 fietskoeriers tussen 19 uur en 20 uur, maar de actie ging nadien nog door. De wachttijden voor de bezorging van maaltijden liep daardoor hoog op.

BTB legt samen met de Deliveroo-koeriers in #Gent het werk neer. Het bedrijf maakt van zijn koeriers zelfstandigen zodat ze het overleg en de loonafspraken naast zich neer kunnen leggen. #WeAreBTB @ITFglobalunion @FNV pic.twitter.com/avJ0i9B42C — Steven Steyaert (@SteyaertS) 15 juni 2019

De @Deliveroo_Be koeriers leggen het werk neer in @Stadgent. Ze protesteren tegen de verlaging van hun vergoeding.https://t.co/hvDqgvEhyJ pic.twitter.com/z8Ydt59Bo8 — AVS Televisie (@avstelevisie) 15 juni 2019