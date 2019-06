Naar wie moet u uitkijken? Dit zijn de sterren van morgen op het EK U21

Het EK U21 is voor het grote publiek traditioneel de eerste kennismaking met de jonkies die straks bilboards en magazinecovers sieren. België heeft met Yari Verschaeren de jongste deelnemer aan het toernooi maar wie zijn de jongens die straks de vaandeldragers van hun land worden. Daarom, dit is het elftal van de toekomst, plus bankzitters.