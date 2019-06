“Geheim plan” moet Boris Johnson lanceren naar Brits premierschap, maar wordt langs alle kanten onder vuur genomen: “Wat zou Churchill zeggen?”

Een plan dat Boris Johnson een lange campagne om verkozen te worden tot leider van de Conservatieve Partij en Brits premier moet besparen, kan in het Verenigd Koninkrijk op weinig genade rekenen. Niet bij de publieke opinie, niet bij de Europese Unie, en al zeker niet bij zijn rivalen voor het partijleiderschap...

Boris Johnson mag dan veruit de meeste stemmen hebben gekregen in de eerste ronde van de leiderschapsverkiezingen van de Conservatieve Partij, dat betekent niet dat zijn rivalen de strijd al hebben opgegeven. Integendeel: het gevecht om de volgende premier van het Verenigd Koninkrijk te worden, wordt dezer dagen steeds bitterder. Tegenstander na tegenstander uit kritiek op ‘BoJo’, die door iedereen wordt beschouwd als de gedoodverfde opvolger van Theresa May.

“Elitair jongetje” dat “zelfs de hitte van een televisiestudio niet aankan”

Zo schildert Dominic Raab, schijnbaar de grootste concurrent van Johnson, zijn rivaal zaterdag in de Britse krant The Independent af als “een elitair jongetje”. Raab speelt zijn achtergrond als zoon van een vluchteling die een gewone opleiding genoot namelijk graag uit tegen de elitaire achtergrond van een “Old Etonian” als Johnson. “Zouden we als partij niet beter kiezen voor een kandidaat die niet zo’n karikatuur van de geprivilegieerde elite is?”

Johnson geeft zijn concurrenten ook munitie door te weigeren deel te nemen aan een televisiedebat op Channel 4. “Alle kandidaten moeten bewijzen dat ze niet enkel de visie, maar ook het lef en het gestel hebben om met de Europese Unie én een minderheidsregering om te kunnen”, zegt Raab. “Als je zelfs geen debat aankunt, zullen mensen dat beschouwen als een barometer voor wat er zou gebeuren als je de job zou krijgen. Als je zelfs de hitte van een televisiestudio niet aankan, wat is dan de kans dat je een verhitte onderhandelingskamer in Brussel aankan?”, aldus Raab, die bijval kreeg van Buitenlandminister Jeremy Hunt. “Wat zou Churchill zeggen als hij zag dat iemand die premier van het Verenigd Koninkrijk wil worden zich verstopt voor de media?”

“Geheim plan om Johnson te kronen”

De rivalen van Johnson hebben ook hun bedenkingen bij de manier waarop de man naar het partijleiderschap en bijgevolg ook het premierschap lijkt gepiloteerd te worden. Volgens hen hebben de topministers zelfs een “geheim plan” uitgewerkt dat de zes weken durende verkiezingscampagne overbodig moet maken. Daarvoor zouden de andere kandidaten “uit vrije wil” een stap opzij moeten zetten ten faveure van Johnson, waarna de leden van de Conservatieve Partij zich enkel nog zouden mogen uitspreken pro of contra de nieuwe leider. Een plan dat andere kandidaten als Sajid Javid, Jeremy Hunt en Rory Stewart bestempelen als een ongepaste “kroning”.

“De juiste procedures moeten gevolgd worden”, vindt minister van Binnenlandse Zaken Javid. “We hebben al eens iemand gekroond omdat ze de gedoodverfde partijleider leek (Theresa May won de interne verkiezingen omdat haar enige overgebleven tegenkandidaat zich terugtrok, nvdr.). Dat is niet al te best uitgedraaid, dus laat ons niet dezelfde fout maken. We moeten onze leden de kans geven om zich uit te spreken.”

Johnson kreeg de steun van 114 Conservatieve parlementsleden in de eerste ronde van de leiderschapsverkiezingen, waarbij in eerste instantie enkel parlementsleden mogen stemmen. Hunt kreeg 43 stemmen, Michael Gove 37, Dominic Raab 27, Sajid Javid 23 en Rory Stewart amper 19. Pas wanneer er nog maar twee kandidaten overblijven, mogen de leden van de Conservatieve Partij zich uitspreken.

Kritiek uit Europese hoek: “Populistische leugens” en “De definitie van waanzin”

Alsof dat alles nog niet genoeg was, wordt Johnson ook onder vuur genomen door kritische stemmen uit Europa. Johnson liet eerder deze week noteren dat hij een betere Brexit-deal uit de brand zou kunnen slepen “omdat de EU bang is voor Nigel Farage”, maar dat wordt in Brussel als lachwekkend afgedaan. “Niemand is bang van Farage”, klinkt het bij Sophie in ’t Veld, medewerker van Europees Brexit-onderhandelaar Michel Barnier. “De Conservatieve Partij mag misschien gegijzeld worden door die man, maar dat zal de EU nooit overkomen.”

In ’t Veld was ook snoeihard voor de “populistische leugens” van Johnson, die beweerde dat hij een eenvoudige oplossing had voor het probleem van de Ierse ‘backstop’: grenscontroles op andere locaties dan de grens zelf, aan de hand van nieuwe technologie. “We hebben dat voorstel al meermaals geweigerd als onwerkbaar”, zegt EU-ambtenaar David Henig. “De definitie van waanzin is hetzelfde blijven proberen en andere resultaten verwachten. Dit is het meest waanzinnige voorstel van al.”