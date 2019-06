Piloot om het leven gekomen bij crash tijdens luchtshow in Polen

Op een luchtshow in de Poolse stad Plock is zaterdag een piloot uit Duitsland om het leven gekomen na een crash. Op beelden van tv-zender TVN24 is te zien hoe het Russische sporttoestel Yakovlev Yak-52 na een luchtspin op grote hoogte in een rivier neerstort.

Het slachtoffer was een ervaren piloot, een voormalig personeelslid van het Duitse Lufthansa, aldus een woordvoerder van de organisatie aan het Poolse persbureau PAP. De piloot zat alleen in het toestel. De oorzaak van de crash is nog niet bekend. De luchtshow werd na het fatale ongeval afgebroken.

Video: YouTube