Bijna 200 buitenlandse verpleegkundigen vragen visum aan in Vlaanderen

Bijna 200 buitenlandse verpleegkundigen hebben vorig jaar een visum aangevraagd om in Vlaanderen te komen werken. Dat zijn er beduidend meer dan in de jaren daarvoor. De komende jaren gaat Vlaanderen mogelijk op zoek in Tunesië en Mexico.

Er zijn in Vlaanderen volgens de laatste cijfers meer dan 1.400 vacatures voor verpleegkundigen. Ziekenhuizen en woonzorgcentra krijgen de vacante plaatsen amper ingevuld, een probleem dat door de vele pensioneringen nog lang acuut zal blijven. Al jaren worden veel inspanningen gedaan om mensen aan te trekken uit het buitenland. In ons land is één verpleegkundige verantwoordelijk voor 11 patiënten. Dat is meer dan het Europese gemiddelde en zorgt voor meer incidenten en overlijdens.

Cijfers die De Tijd zaterdag publiceerde, lijken aan te geven dat de zoektocht in het buitenaldn steeds minder resultaat oplevert. Het aantal buitenlandse verpleegkundigen dat in België werkt, is vorig jaar voor het eerst sinds 2013 gezakt, van 8.432 naar 8.164. Maar Lon Holtzer, Vlaams Zorgambassadeur, ontkent dat het in onze regio de verkeerde kant opgaat: “Jaar na jaar komen er nog steeds meer buitenlandse verpleegkundigen naar Vlaanderen om hier te werken.”

Concurrentie

Vorig jaar ging het om exact 191 mensen, fors meer dan in 2017 (141) en 2016 (138). “Een bewijs dat we er nog steeds in slagen om mensen naar hier te halen”, zegt Holtzer, die wel beaamt dat er ook in het buitenland grote tekorten zijn, wat de zoektocht bemoeilijkt

In Vlaanderen stijgen de vacatures voor verpleegkundigen sinds 2017 ook, maar wel maar met 22%. Ook instroom van nieuwe buitenlandse verpleegkundigen is in Vlaanderen nog stijgend. Maar nood aan verpleegkundigen blijft ifv. kwaliteit van zorg @tijd @sofie_vanlommel @JoVandeurzen — Lon Holtzer (@Zorgambassadeur) 15 juni 2019

Volgens koepel Zorgnet-Icuro beconcurreren Europese landen elkaar. Ook in Polen, Roemenië, Nederland en Frankrijk is men druk op zoek naar verpleegkundigen. “Mensen uit verre landen zoals Azië zien we dan weer vaak terugkeren uit heimwee”, zegt gedelegeerd bestuurder Margot Cloet aan De Tijd. “Voor ons zijn buitenlandse verpleegkundigen op dit moment geen piste om tekorten op te vangen.

In een actieplan dat de Vlaamse overheid eind vorig jaar schreef, staat het zoeken van personeel in het buitenland als een van de prioriteiten. “Het is geen mirakeloplossing voor de tekorten”, zegt Holtzer. “Maar het kan helpen.”

De VDAB werkt op dit moment aan een nieuw draaiboek dat werkgevers kan helpen om zelf buitenlandse krachten aan te trekken. De arbeidsdienst is ook in overleg met Tunesië en Mexico, waar er verpleegkundigen op overschot zijn en interesse is om samen te werken.