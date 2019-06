N-VA-kopstuk Zuhal Demir sceptisch tegenover Vlaamse regering met extreem-rechts: “Praten met Vlaams Belang? Ja. Maar willens nillens samenwerken? Nee.”

Vlaams informateur Bart De Wever (N-VA) zit nog altijd aan tafel met Vlaams Belang, maar dat de twee grootste Vlaamse partijen straks in een Vlaamse regering stappen, blijft nog altijd bijzonder onwaarschijnlijk. Ook N-VA-kopstuk Zuhal Demir toont zich geen voorstander. “We praten met het Vlaams Belang, maar daarom moeten we er niet willens nillens mee besturen”, verklaart ze in een interview met De Tijd .

