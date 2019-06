Dierenhotels kunnen vraag voor de zomer niet aan

De telefoon rinkelt nagenoeg onophoudelijk bij dierenpension De Ark. Met de vakantie voor de deur zoeken baasjes nog snel een verblijfplaats voor hun hond of kat. Maar het hotel moet de bellers teleurstellen: alle plaatsen zijn maanden op voorhand gereserveerd. Wie nu nog een verblijf zoekt voor zijn of haar huisdier is eraan voor de moeite.

Met 140 plaatsen voor honden en katten is De Ark in Lochristi een van de grootste pensions in België. Toch is ook daar geen plek meer te vinden. De zomermaanden zijn al sinds januari volgeboekt, zegt eigenaar Ivan Hongenaert. “Iedere dag krijgen we nog telefoontjes. Vanmiddag weer 4. Ik moet ze telkens teleurstellen.”

In andere pensions klinkt hetzelfde verhaal. “Op onze website staat dat we volzet zijn. Toch bellen mensen nog iedere dag”, zegt Benny Huybrechts van hondenhotel De Roelhoeve in Zoutleeuw. “Vroeger moest de buur enkel wat eten in ‘het hok’ gooien. Nu willen baasjes toch meer kwaliteit. Dat merken we aan de vraag. Ons hotel is al een jaar op voorhand volgeboekt. Wie in september nog plaats zoekt voor 2020 kunnen we waarschijnlijk niet meer helpen.”

Volgens de uitbaters zijn de meeste bellers niet nonchalant geweest. Vaak hadden ze een afspraak met een familielid of buur die op het huisdier zou letten. “Maar nu komt het dichtbij en plots zien mensen het niet meer zitten om een hond in een huis te nemen”, zegt Hongenaert.

Dumpen

De zomermaanden staan berucht als de periode waarin de meeste huisdieren gedumpt worden. Of dat was toch zo. “Het schommelt niet meer met bepaalde periodes. Het is voortdurend erg”, zegt Johan Lingier van het Oostendse dierenasiel Blauwe Kruis van de Kust. “Wij hebben nu al wachtlijst voor mensen die honden willen afstaan.”

Ook in Gent laat het asiel weten ‘heel het jaar’ volzet te zitten. De zomer vormt al lang geen uitzondering meer. Bij De Zorghoeve in het Vlaams-Brabantse Leefdaal nemen ze toch hun voorzorgen. “We kunnen uitbreiden om een eventuele toestroom op te vangen”, klinkt het. “We houden ons hart vast.”