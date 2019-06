Wagen crasht tegen brug na wilde achtervolging door politie op Antwerpse ring

Antwerpen - De politie heeft zaterdagavond twee personen opgepakt na een wilde achtervolging die begon in Nederland en eindigde aan de Vaartkaai in Merksem.

De achtervolging begon zaterdagavond in Nederland. Vervolgens ging het aan erg hoge snelheden - tot wel 200 km/u - richting Antwerpse Ring. Daar reed de bestuurder via de afrit Merksem de snelweg af.

“Daar reed hij aan erg hoge snelheden in de buurt van de Bredabaan”, aldus Wouter Bruyns van de Antwerpse politie. “De bestuurder week ook meermaals uit op fiets- en voetpad en bracht daarmee andere weggebruikers in gevaar”. Uiteindelijk crashte de wagen tegen een brug aan de Vaartkaai.

De politie kon twee inzittenden oppakken. Een persoon werd opgepakt in de wagen, de andere verdachte was eerder uit de wagen geraakt op de Bredabaan maar werd tevens ingerekend door de politie. “Gelukkig raakte er niemand gewond”, aldus Bruyns nog. Over de aanleiding en reden van de achtervolging kan de politie momenteel geen details kwijt.

