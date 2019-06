Donald Trump sluit zich aan bij Katie Hopkins en haalt opnieuw uit naar Londense burgemeester: “Londonistan”

De rel tussen Londens burgemeester Sadiq Khan en president Trump bereikt een nieuw kookpunt. Nadat vrijdag Londen opgeschrikt werd door drie doden in verschillende geweldincidenten, tweette de Britse (extreem)rechtse provocateur Katie Hopkins: “Updates uit Stab City(...) dit is het Londonistan van Khan.” Trump retweette Hopkins. “Londen heeft ASAP een nieuwe burgemeester nodig, Khan is een ramp.”

Afgelopen vrijdag werden in Londen vier mensen neergestoken. In totaal lieten twee mensen daarbij het leven, de incidenten lijken geen verband met elkaar te hebben. Ook werd een persoon doodgeschoten. De politie kon 14 verdachten arresteren. Het gros van hen is jonger dan 20.

LEES MEER. Wie is Katie Hopkins, “de meest gehate vrouw van Groot-Brittannië” die van laster en eerroof haar beroep gemaakt heeft?

De (extreem)rechtse commentator tweette over het geweld. Ze noemde de Britse hoofdstad “Stab City” en het resultaat van “het Londonistan van Khan”. Trump retweette het bericht en voegde nog toe dat Khan “een ramp” is en dat Londen “ASAP een nieuwe burgemeester nodig heeft”.

LONDON needs a new mayor ASAP. Khan is a disaster - will only get worse! https://t.co/n7qKI3BbD2 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 15, 2019

He is a national disgrace who is destroying the City of London! https://t.co/l3qcUS17jh — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 15, 2019

Een woordvoerder van Khan liet weten dat hij “focust op het ondersteunen van de verschillende Londense gemeenschappen en ordediensten die op hun tandvlees zitten.”

“Zijn gedachten zijn bij de getroffen families en nabestaanden. Hij gaat geen tijd verspillen aan tweets van dat niveau.” De kopman van Labour, Jeremy Corbyn, tweette hoe afgrijselijk hij het vindt dat “Trump de tragedie van drie moorden aangrijpt om de burgemeester aan te vallen, Sadiq Khan steunt de ordediensten die hun job doen terwijl Katie Hopkins haatdragende en polariserende taal gebruikt, ze zijn erop gebrand ons uit elkaar te drijven.”

Het is niet de eerste keer dat Trump en Khan in aanvaring komen. Khan had in het verleden al meermaals kritiek op de Amerikaanse president en zijn beleid. Zo vergeleek hij het discours van Trump met dat van de fascisten van de 20ste eeuw. Trump op zijn beurt noemde Khan toen op twitter een “ontzettende loser”. Hij deed dat terwijl Air Force One aan het landen was voor een staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk, in het kader van de 75ste verjaardag van de D-Day-landing.