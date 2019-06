Xavier Mercier verlaat Cercle Brugge en trekt naar OH Leuven, waar hij ex-coach Frank Vercauteren terugvindt

Cercle Brugge neemt afscheid van Xavier Mercier. De 29-jarige middenvelder had nog een contract vn één jaar bij De Vereniging, maar trekt naar Oud-Heverlee Leuven. Daar vindt hij Frank Vercauteren terug, de trainer waarmee hij in het seizoen 2017-2018 de promotie naar 1A afdwong met Cercle Brugge.

Mercier kwam in de zomer van 2017 over van KV Kortrijk. In zijn twee seizoenen bij de club speelde hij 64 wedstrijden waarin hij 14 keer tot scoren kwam. De Fransman had een belangrijk aandeel in het verzekeren van de promotie naar 1A tijdens het seizoen 2017-2018. Hij werd dat seizoen ook verkozen tot Proximus League-speler van het jaar.