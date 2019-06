Theo Francken: “Reddingsoperatie ISIS-kinderen is promostunt voor kandidatuur van Reynders”

Voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) meent dat het terughalen van zes Belgische kinderen uit Syrië een “PR-stunt” is. Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) is kandidaat-secretaris-generaal bij de Raad van Europa en deze operatie dient enkel om “internationaal” te scoren. Dat zei hij in De Zevende Dag.

De afgelopen week trok het N-VA-boegbeeld fel van leer over de operatie waarbij ons land heeft zes Belgische weeskinderen uit detentiekampen in Syrië gerepatrieerd. Francken is geen voorstander van de operatie. “Help die kinderen ginds.” Hij meent dat het repatriëren van kinderen het juridisch mogelijk maakt voor de ouders om mee terug te komen. Dat in het kader van gezinshereniging.

In het geval van wezen die slachtoffer zijn van parentale ontvoering: “Dat is een andere zaak, een uitzonderlijke situatie.” Wel is hij er niet van overtuigd dat het wel degelijk om wezen gaat, laat staan Belgen of kinderen van Belgische ouders. “Uiteindelijk was er een meerderjarige bij, vier wezen en twee niet-wezen.”

Francken vindt de timing evenmin toevallig. “Waarom doen ze dat nu? Een week voor de verkiezingen van de nieuwe secretaris-generaal bij de Raad van Europa. Didier Reynders is kandidaat, hij wil daar directeur worden. Dit is een promostunt van de Belgische regering voor de kandidatuur van Minister Reynders. Hij wil internationaal goede punten scoren.”

Francken merkt op dat er ook mensen uit Syrië zijn weggehaald toen hij nog staatssecretaris was, maar die operaties werden nooit in de media gebracht voor ze ten einde waren.