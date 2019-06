Vrouw vertelt iedereen dat haar man haar verliet, tot haar oudste zoon het ouderlijke huis binnengaat en de waarheid ontdekt

Na een huwelijk van twintig jaar leek de liefde tussen Howard en Marcia Eubank uit de Amerikaanse staat Ohio plots voorbij. Zeker toen de man in het holst van de nacht in alle stilte vertrokken was. Om het niet nog pijnlijker te maken voor Marcia, stelde haar omgeving weinig vragen. Dat hadden ze beter wel gedaan.

Marcia (49) en Howard (54) waren in 1994 in het huwelijksbootje gestapt. Ze hadden twee volwassen zonen. Een van hen - Howard Jr. - woonde af en toe bij hen in.

Zoals elk getrouwd koppel hadden Marcia en Howard wel eens ruzie. Maar in juni 2017 kwam het als een complete verrassing toen bleek dat Howard zijn echtgenote in het holst van de nacht had verlaten. Volgens haar was hij naar Houston, Texas, gegaan voor een nieuwe job en was hun huwelijk voorbij.

Zijn plotse beslissing was heel atypisch voor hem, vond zijn familie. Zeker toen hij niet kwam opdagen voor de trouw van zijn jongste zoon was zijn familie teleurgesteld. Ze kregen nog wel af en toe een sms’je van hem, maar daar bleef het bij.

Wat zit er in die doos?

Op 9 december, zes maanden nadat Howard vertrokken was, vergat zijn oudste zoon zijn sleutels. Het was een zaterdagnamiddag en zijn moeder was niet thuis. Daarom kroop Howard Jr. door het raam de kantoorruimte van zijn moeder binnen. Daar merkte hij iets ongebruikelijks op. Een vreselijke geur. Het kwam uit een doos in de kamer.

Die doos zat vol maden en vliegen. Angstig bracht hij de spullen naar buiten. Hij trok er een foto van en stuurde die naar zijn moeder. Hij vroeg of zij wist wat er in kon zitten.

Tot zijn grote verbazing antwoordde zij: “Het is een deel van het lichaam van jouw vader. De andere delen zitten in dozen in de kelder. Bel de politie en zeg dat ik jouw vader vermoord heb. Doe de dozen vooral niet zelf open, laat de politie het doen. Ik heb hem vermoord.”

Levenslang

En zo belde Howard Jr. naar de politie. “Ik ben net te weten gekomen dat mijn moeder mijn vader heeft vermoord. Ik heb delen van zijn lichaam gevonden in ons huis. Ze zegt dat er nog andere delen in de kelder liggen. Ik kan haar sms tonen als bewijs.”

Toen de agenten aankwamen, vonden ze inderdaad nog andere lichaamsdelen. Onderzoek wees uit dat ze van Howard waren. Hij was met meerdere geweerschoten om het leven gebracht.

Marcia werd meteen gearresteerd. Ze bekende dat ze op 13 juni een ruzie had gehad met haar echtgenoot. In alle woede zou ze een geweer hebben gepakt en hem meermaals in het hoofd hebben geschoten. Ze zei dat ze wel overwogen had om zichzelf aan te geven, maar dat ze gepanikeerd had.

Verder onderzoek wees uit dat ze het moordwapen vier dagen voor de moord had gekocht. Ze was ook al twee maanden via Google op zoek geweest naar manieren om mensen te vermoorden.

In december pleitte Marcia schuldig aan moord. Eerder dit jaar kreeg ze haar straf te horen: levenslang in de gevangenis. Na twintig jaar kan ze aanvraag indienen om vervroegd vrij te komen.