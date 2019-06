Twee opvarenden van stuurloze zeilboot met Albanese transmigranten aangehouden op verdenking van mensensmokkel

Twee opvarenden van de zeilboot die vrijdagavond in de problemen raakten voor de kust van Oostende zijn aangehouden op verdenking van mensensmokkel. De zeilboot was pas twee weken eerder gekocht. Dat zegt de vorige eigenaar. Volgens het Brugse parket waren de Albanezen niet voorzien voor zo’n gevaarlijke tocht. Het vermoedt dat ze stiekem naar Groot-Brittannië wilden varen. Mensensmokkel dus.

De bemanning van het zeiljacht ‘Summer of 69’ riep vrijdagavond omstreeks 20.45 uur zelf om hulp. De rode zeilboot had motorpech gekregen op zo’n 25 meter voor de kust van Oostende. De Albanezen dobberden hulpeloos rond. De scheepvaartpolitie en de Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst (VBZR) gingen hulp bieden en zagen dat de negen meter lange boot te veel opvarenden telde.

“Er waren veel te veel mensen aan boord en de stuurkunst van de man aan het roer was allesbehalve”, zegt het Brugse parket. “Behalve vuurpijlen die voorbij hun gebruiksdatum waren, was op het vaartuig geen beveiliging aanwezig. Er waren geen veiligheidsvesten, noch radar of een deftige radio. Er waren wel enkele jerrycans met brandstof.”

Vorige eigenaar ondervraagd

De Albanezen hadden de boot pas twee weken eerder gekocht. Dat zegt de vorige eigenaar, die gisteren werd ondervraagd door de politie. Hij wil met de hele zaak niets te maken hebben. De man had de zeilboot, een Commander uit 1974, voor 5.000 euro te koop gezet in een jachthaven in Lillo, nabij Antwerpen.

Alle opvarenden beweren dat ze de Albanese nationaliteit hebben. Albanezen mogen visumvrij door Europa reizen, althans binnen de Schengenzone. Groot-Brittannië behoort daar niet toe. Het Brugse parket denkt dat het om mensensmokkelaars gaat die stiekem de oversteek willen maken.

“De federale gerechtelijke politie gaat nu na wie van de opvarenden lid zou kunnen zijn van de smokkelorganisatie en mogelijk werd overgebracht”, zegt het Brugse parket. Intussen heeft de onderzoeksrechter twee van de opvarenden aangehouden op verdenking van mensensmokkel.