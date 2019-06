Maurizio Sarri vertrekt bij Chelsea, dat clublegende Frank Lampard op het oog heeft als vervanger

Het is officieel: Maurizio Sarri verlaat Chelsea voor Juventus. Dat bevestigde de club deze namiddag zelf. Chelsea moet dus op zoek naar een nieuwe coach en clublegende Frank Lampard, momenteel aan de slag bij Derby County, zou de uitverkorene zijn.

Volgens Britse media zou Frank Lampard topkandidaat zijn om Sarri op te volgen. Zondagmiddag werd na enkele dagen van speculatie ook officieel bekend dat de Italiaan naar Juventus trekt, wat mogelijk de poort helemaal opent voor Lampard. De Engelsman kwam in zijn carrière 13 jaar lang uit voor The Blues en pakte met hen een pak prijzen, waaronder een Champions League en drie landstitels. Hij begon zijn carrière als hoofdcoach afgelopen zomer bij Derby County, dat uitkomt in The Championship (Engelse tweede klasse). De club kende een sterk seizoen en liep de promotie naar de Premier League maar net mis: het verloor de promotiefinale op Wembley van Aston Villa.

Er is echter een probleem voor Chelsea. Het zou naar verluidt graag Lampard binnenhalen, maar die heeft nog twee jaar te gaan in zijn contract met Derby County. Derby zelf wil volgens Engelse bronnen graag het contract van haar trainer nog verder verlengen en zou niet bepaald happig zijn om hem te laten vertrekken. Lampard zelf zei na de verloren promotiefinale op 27 mei nog “dat hij verwachtte te blijven bij Derby”. Het valt af te wachten hoe waarschijnlijk dat is.

Volgens de BBC moet Chelsea zo’n 4 miljoen pond neerleggen om Lampards contract bij Derby County af te kopen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.