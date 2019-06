10 jaar later: nieuwe beelden van Belgische para’s in een vuurgevecht in Afghanistan

De website paracommando.com heeft zaterdag grotendeels onbewerkte beelden gepubliceerd van een vuurgevecht waarin Belgische militairen tien jaar geleden in verzeild zijn geraakt. De Belgen waren in het gezelschap van een compagnie van het Afghaanse leger, in de omgeving van Kunduz, in het noorden van Afghanistan.

De gevechten met vermoedelijke talibanrebellen duurden vier uur. Daarbij waren ook Amerikaanse gevechtsvliegtuigen betrokken. Afhankelijk van de bron vielen bij de gevechten twee tot drie doden in de Afghaanse rangen en vier doden bij de taliban.

Op 15 juni 2009 viel een team van instructeurs “Operational Mentoring and Liaison Team” (OMLT) in een “goed gecoördineerde” hinderlaag van rebellen. Het OMLT opereerde dicht bij Tepa Borida, in de provincie Kunduz. Volgens de officiële versie raakte geen enkele Belg gewond, op een blauw oog na.

De website paracommando.com plaatste zaterdag videobeelden online die 13 minuten en 20 seconden duren, een “compilatie met meer beelden die nooit publiek zijn gemaakt”. Op de beelden is te zien hoe intens de gevechten waren, met het geluid van geweerschoten.

De Belgen opereerden in het kader van de ISAF-missie van de NAVO. Ze riepen de hulp in van gevechtsvliegtuigen. Op de beelden is minstens één Amerikaanse F-15 te zien die op lage hoogte boven hun positie vliegt.

De VRT had in oktober 2010 beelden van de gevechten gepubliceerd. De toenmalige minister van Defensie Pieter De Crem betwistte toen het onuitgegeven karakter van de beelden, die door militairen van het 3e bataljon parachutisten in Tielen zijn gemaakt.