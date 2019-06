Namibië wordt door “ergste droogte in meer dan 90 jaar” gedwongen 1.000 wilde dieren te veilen

Namibië wordt getroffen door ernstige droogte. Het sowieso al droge Afrikaanse land krijgt daar wel vaker mee te maken, maar dit jaar is de droogte zo erg dat het land gedwongen wordt om heel wat wilde dieren te verkopen.

De autoriteiten van Namibië spraken vorige maand al van een ‘nationale ramp’, en de droogte is nog lang niet voorbij. Meerdere meteorologische modellen voorspellen dat grote delen van het land de komende maanden de ergste droogte in meer dan 90 zullen ondergaan.

Een van de gevolgen is dat er nauwelijks nog grasland overblijft in de nationale parken waar heel wat wilde dieren verblijven. “Als we niet het aantal dieren reduceren, zal dit leiden tot het verlies van heel wat soorten als gevolg van verhongering,” zegt Romeo Muyunda, woordvoerder van het ministerie van Milieu.

Giraffen Namibië Foto: lbo

Uit eerdere cijfers die in april van dit jaar bekendgemaakt werden, bleek al dat in 2018 ruim 63.000 dieren zijn omgekomen door het wegvallen van heel wat grassen als voedsel door het droge weer.

Om dergelijke catastrofe te vermijden, heeft de overheid beslist meerdere wilde dieren te verkopen. Het gaat om een duizendtal dieren uit meerdere nationale parken: 600 buffels, 150 springbokken, 65 oryxen, 60 giraffen, 35 elanden, 28 olifanten, 20 impalas en 16 koedoes.

Bedoeling is om op die manier 1,1 miljoen dollar (980.000 euro) bij elkaar te krijgen dat rechtstreeks geïnvesteerd zal worden in de nationale parken en in het natuurlijke voedsel daar, voor het behoud van de dieren. Anderzijds hoopt de overheid met de veiling het verlies aan dieren te beperken.

Momenteel zijn er zo’n 960 buffels, 2.000 springbokken, 780 oryxen en 6.400 olifanten in de Namibische nationale parken.

Foto: ss