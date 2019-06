Nicht van vermiste Théo Hayez slaakt noodkreet op Facebook: “Mogelijk gesprek op WhatsApp kan alles veranderen”

Lisa Hayez, de nicht van de vermiste rugzaktoerist Théo Hayez, heeft zondag een noodkreet gepost op Facebook. Daaruit blijkt dat de familie probeert toegang te krijgen tot de WhatsApp van de jongeman, waar hij “mogelijk met iemand een gesprek had dat alles kan veranderen”.

Théo Hayez uit het Brusselse Oudergem werd in de nacht van 31 mei op 1 juni voor het laatst gezien in Byron Bay, een populaire badplaats aan de oostkust van Australië. Hij verliet er Cheeky Monkey’s, een van de bekende nachtclubs in het surfersparadijs. Op bewakingsbeelden is te zien hoe hij op straat met zijn smartphone bezig is. En dan niets meer. Zijn spullen bleven liggen in de jeugdherberg.

De familie is intussen al meer dan twee weken op zoek naar de vermiste jongeman. Ze zoeken ter plaatse én op internet. Maar stilaan maakt hoop plaats voor wanhoop.

Lisa Hayez, een nicht die al sinds het begin mee helpt zoeken, heeft zondag nog een noodkreet geslaakt op sociale media. Zij vertelt hoe de familie toegang probeert te krijgen tot zijn berichten op WhatsApp, in de hoop hem zo terug te vinden.

“Helaas is Théo nog steeds vermist”, begint ze haar bericht. “De politie werkt hard, maar nu heb ik jullie hulp nodig. We moeten echt toegang krijgen tot zijn WhatsApp omdat er een grote kans is dat hij die nacht met iemand een gesprek heeft gehad dat alles kan veranderen! Helaas duurt het enorm lang voor WhatsApp enige informatie vrijgeeft aan de politie. Dus, als jullie dit bericht zouden kunnen delen, kan het misschien een medewerker van WhatsApp bereiken die alles in een stroomversnelling kan brengen. Help alstublieft verder zoeken naar mijn neef! Bedankt.”

LEES OOK. Australië zoekt volop naar Belgische Théo (18): “We dachten: alweer een backpacker die te veel gefeest heeft. Maar nu worden we toch ongerust” (+)