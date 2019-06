Twee jongeren rijden 4x4 vast op het strand en moeten bevrijd worden met bulldozer: “Er zal gepeperde rekening volgen”

Bredene - Een donkere Land Rover Range Sport heeft zich in de nacht van zaterdag op zondag vastgereden op het strand in Bredene. Er moest een bulldozer ter plaatse komen om het voertuig weer uit het zand te krijgen.

De politie van Bredene/De Haan kregen ’s nachts rond 1.45 uur de melding dat er een voertuig vast zat op het strand van Bredene. Toen er een ploeg ter plaatse kwam, bleek dat de auto zich helemaal had vastgereden in het zand. “De bestuurder, een 23-jarige Roemeense man uit Schaarbeek, had het lumineuze idee opgevat om het nagelnieuwe 4x4-voertuig van zijn vriend eens te testen, zonder hier evenwel enige ervaring mee te hebben of kennis over te hebben”, klinkt het bij politiezone Bredene/De Haan. “Het resultaat was dat het voertuig tot op zijn chassis in het zand vast zat.”

“Ondanks verwoede pogingen van de jongeren zelf was er geen beweging in de auto te krijgen.”

Daarop hadden de 2 aanvankelijk zelf de takeldiensten gebeld, maar die slaagden er niet in de wagen los te krijgen. “Gelukkig kwam het water niet op en stond het voertuig nabij een golfbreker, van waarop de gemeentediensten uiteindelijk, op vraag van de politie, met een bulldozer het voertuig konden lostrekken, deze ochtend ochtend rond 8 uur.”

Gepeperde rekening

Het gemeentelijk politiereglement van Bredene verbiedt alle toegang met motorvoertuig op het strand en de overtreder zal hiervoor een GAS-boete ontvangen. “Los daarvan wacht hem nog een wellicht gepeperde rekening voor de geleverde inspanningen van de takeldienst en gemeentediensten”, klinkt het nog.