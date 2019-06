Lichaam opgevist uit kanaal in Brussel

Brussel - De Brusselse brandweer heeft zondagnamiddag uit het kanaal Brussel-Charleroi het levenloze lichaam van een persoon geborgen. De interventie gebeurde aan de Werkhuizenkaai, rechtover het winkelcomplex Docks. De politie van de zone Brussel Hoofdstad/Elsene heeft de vondst bevestigd.

De politie is met meerdere voertuigen ter plaatse. Politiewoordvoerster Ilse Van de Keere en Walter Derieuw, de woordvoerder van de Brusselse brandweer, beschikken niet over bijkomende informatie. De zaak is in handen van het parket van Brussel.