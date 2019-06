Op vijf dagen meer dan 160 doden bij geweld tussen gemeenschappen in Ituri, nog tientallen mensen vermist

In de Congolese provincie Ituri zijn minstens 160 doden gevallen in vijf dagen van etnisch geweld. Dat meldt de VN-radiozender Okapi.

In het dorp Tché zijn ongeveer 140 lijken aangetroffen, zei de voorzitter van de burgermaatschappij van Bahema Nord, Charité Banza Bavi. De lokale bevolking ontdekte de lichamen in de brousse, na een aanval van mannen die gewapend waren met geweren en messen, in de nacht van dinsdag op woensdag, aldus Radio Okapi.

In de plaatsjes Pawi, Tshinji en Zendro waren al 21 lijken gevonden.

Banza onderstreepte nog dat het om een voorlopige balans gaat en dat nog verschillende mensen als vermist zijn opgegeven.

Tussen 1999 en 2003 vielen in Ituri al tienduizenden doden bij geweld tussen leden van de Hema- en Lendu-gemeenschappen.