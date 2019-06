Lokeren staat stap dichter bij definitieve overname door Louis De Vries na het tekenen van kaderovereenkomst

Sporting Lokeren staat een stap dichter bij de definitieve overname door een consortium van zakenmensen rond Louis de Vries, zo meldde de club zondag in een persmededeling.

Vorige week vrijdag werd een intentieverklaring ondertekend die tot stand kwam na wekenlang onderhandelen in de luwte. Zondag werd een nieuwe stap gezet door het tekenen van een kaderovereenkomst. “Hierin wordt precies omschreven welke de te volgen stappen zijn in de loop van de komende weken. Dit zal uiteindelijk resulteren in de controleoverdracht, waarvoor eind juni als doelstelling geldt. Roger Lambrecht blijft tot dat moment eindverantwoordelijke, maar zal uiteraard tot de definitieve overdracht over een paar weken, met de toekomstige voorzitter de koers bepalen.”

Na meer dan 25 jaar komt er zo binnenkort een einde aan het Lambrecht-tijdperk op Daknam. De voorzitter nam zondag afscheid van de spelersgroep. In de loop van komende week wordt de nieuwe voorzitter aan de pers voorgesteld. “Ik besefte al langer dat het hoog tijd was om de club over te laten”, klinkt het bij de bandenmagnaat. “Nu de beslissing uiteindelijk is gevallen, voel ik in de eerste plaats dankbaarheid dat ik deze mooie club zolang heb mogen leiden. Ik heb dat altijd met volle overtuiging gedaan. Natuurlijk waren niet alle beslissingen de juiste, maar ik denk toch dat wij als provincieclub samen mogen terugkijken op een heel mooi parcours. Mijn grootste zorg was dat er continuïteit kwam. Ik denk dat Louis de Vries daar de beste garantie op biedt. Ik wil de supporters danken voor hun onvoorwaardelijke trouw en hoop dat ze ook de nieuwe voorzitter door dik en dun zullen ondersteunen. Ikzelf zal altijd supporter van Sporting blijven.”

De Vries heeft geen schrik

Voor de 72-jarige De Vries wacht er na de overname geen makkelijke opdracht. Lokeren degradeerde afgelopen seizoen uit de hoogste afdeling, maar hoopt via een procedure bij het Belgische Arbitragehof voor de Sport (BAS) toch nog een plaats in 1A af te kunnen dwingen. “Roger Lambrecht opvolgen als clubvoorzitter: het is verre van vanzelfsprekend”, bekende de voormalige spelersmakelaar. “Hij heeft een voetbalkennis en ervaring die in het Belgische voetballandschap hun gelijke niet vinden. Ik was oprecht ontroerd te merken hoe bij onze gesprekken de toekomst van de club voor hem prioriteit nummer een waren. Dat legt een zware verantwoordelijkheid op mijn schouders. Maar ik ben niet bang. Ik wil van de club weer de vaste waarde maken die de club altijd al was en ook verdient te zijn. Verwacht van mij vandaag nog geen concrete plannen en voorstellen. De komende tijd wil ik mij vooral inwerken. Maar dat jeugdopleiding, financiële gezondheid en nauw contact met de achterban kernwaarden van het beleid zullen uitmaken, daar mogen jullie nu al op rekenen.” (belga)