Zes maanden zwanger en toch doet Emily een triatlon: “Maar ik ben niet de held van de dag”

Geraardsbergen - Emily De Padt is zes maanden zwanger en stond gisteren aan de start van het triatlonevent Challenge Geraardsbergen. Samen met haar teamgenoot Frank Van De Vijver, een leukemiepatiënt, bracht zij de sportieve uitdaging tot een goed einde. “Ik ben niet de held van de dag, dat is Frank.”

Emily is een sportieve dame. Ook nu ze zwanger is, blijft ze sporten. Haar deelname aan het triatlonevent Challenge Geraardsbergen gisteren was wel een bijzondere uitdaging. Het ging om een ‘lightversie’ van een triatlon met 750 meter zwemmen, vijftig kilometer fietsen en zeven kilometer lopen op het programma. Emily nam het zwemgedeelte voor haar rekening. Haar teamgenoot Frank Van De Vijver haspelde het fietsgedeelte af, onder meer met de beklimming van de Muur. En Frank en Emily liepen samen naar de meet op de Markt van Geraardsbergen.

Frank is een leukemiepatiënt en had zich samen met Emily en onder leiding van ervaren coaches voorbereid op de Challenge. Het duo was er helemaal klaar voor toen gisteren aan de zwemvijver van provinciaal domein De Gavers het startschot werd gegeven. “Ik heb het rustig aan gedaan tijdens het zwemmen” zegt Emily. “Het ging er niet om een megaprestatie te leveren. En ik kan iedereen geruststellen, mijn gynaecoloog was op de hoogte en had benadrukt dat er geen enkel gevaar was.”

“We kozen ervoor om samen het looptgedeelte te doen”, zegt Emily. “Frank deed het veel beter dan verwacht en kon nog een praatje maken tijdens het lopen. Frank is de echte held van de dag, niet ik”, benadrukt de zwangere Emily.