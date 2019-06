Rechts-extremist opgepakt voor moord op Duitse politicus met ‘zachte migratiestandpunten’

In de zaak rond de moord op de Duitse politicus Walter Lübcke is een verdachte opgepakt. Mogelijk heeft een 45-jarige man uit het extreemrechtse milieu de christendemocraat doodgeschoten omwille van diens zachte migratiestandpunten.

Vorige week werd al eens een man opgepakt, maar die persoon is intussen weer vrijgelaten. Deze keer zou de politie een stuk zekerder zijn. De nieuwe verdachte, een 45-jarige man uit Kassel, werd zaterdagnacht uit zijn bed gelicht door de speciale eenheiden. Volgens de Frankfurter Allgemeine Zeitung zou DNA-materiaal van de verdachte de doorslag hebben gegeven. Die zou zijn gevonden op de kleding van Lübcke.

Walter Lübcke in 2018 Foto: BELGAIMAGE

Over de verdachte is nog weinig geweten, behalve dat hij uit rechts-extremistische hoek komt en gekend was voor een eerdere zware misdaad. De politie wil nog niet ingaan op een mogelijk motief.

Schotwonde

Begin deze maand trof een familielid Lübcke aan in de tuin van zijn woning bij Kassel. Hij had een schotwonde in zijn hoofd en overleed enkele uren later in het ziekenhuis. Zelfdoding werd door de politie vrijwel meteen uitgesloten.

‘Landverrader’

Lübcke zetelde van 1999 tot 2009 voor de CDU in het parlement van de deelstaat Hessen en diende de voorbije 10 jaar als voorzitter van het lokale bestuur. Hij werd herhaaldelijk bedreigd omdat hij in de migratiekwestie pleitte voor christelijke waarden als naastenliefde.

Gekend is zijn toespraak in 2015, het jaar dat meer dan een miljoen migranten in Duitsland aankwamen, waarin hij pleitte voor de opvang van buitenlanders. Toehoorders begonnen de politicus uit te schelden, maar hij liet zich niet van de wijs brengen. “Wie de waarden van ‘onze’ samenleving niet deelde, kon Duitsland te allen tijde ook verlaten”, vertelde hij.

Dat lokte woede uit in extreemrechtse kringen. Hij werd uitgescholden, ontving doodsbedreigingen en zijn adres werd op ­extreemrechtse sites gepubliceerd. Lübcke stond te boek als ‘landverrader’ en kreeg tijdelijk politiebewaking.

Kort na zijn dood ontstond op sociale media opnieuw een hetze over zijn migratiestandpunten. Haatdragende berichten maakten Lübcke uit voor ‘rat’ en ‘zwijn’. Het noopte prominente Duitse politici tot reactie. Onder meer president Frank-Walter Steinmeier noemde de berichten “cynisch, smakeloos, afgrijselijk, in elk opzicht weerzinwekkend.”