Eindelijk recycleren we zelf ons plastic afval: Belgisch bedrijf bouwt fabriek voor hergebruik van 23.000 ton

Omdat plastic afval op de boot zetten richting Azië steeds moeilijker wordt, komt in ons land een beweging op gang om (eindelijk) zelf grootschalig te recycleren. Het bedrijf Renewi investeert 10 miljoen in een nieuwe fabriek die elk jaar 23.000 ton gaat recycleren. “Tot een paar jaar geleden konden we nooit concurreren met China, maar die vluchtweg is nu dicht”, zegt Koen Smets van Renewi.