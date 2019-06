Alle mannen zijn sproeiers. Stond in deze krant. Een studie die mannen methyleenblauw deed drinken, bewees dat hun blauwkleurige urine niet enkel in en rond het toilet belandt, maar ook op hun kleren. Daar wil ik aan toevoegen dat het ook op lichaamsdelen terecht komt. Heb ik zelf ontdekt.

Jaren geleden zat ik in een vergadering met verschillende mannen, waaronder meneer A, die me bij het begin een hand had gegeven. Tijdens het gesprek ontdekte ik dat mijn hand naar urine rook. Geen vleugje ...