Slachtoffers van makelaar verenigen zich om hun huis terug te krijgen: “Nadat hij me uit mijn huis verdreven had, moest ik in caravan leven”

Wichelen / Rotselaar -

De groep mensen die hun huis kwijtspeelden aan de omstreden kredietmakelaar Kris B. (55) uit Rotselaar, blijft aangroeien. Vijftig slachtoffers kwamen zaterdagmiddag voor het eerst samen in Schellebelle. Ze willen samen de krachten bundelen, om elk hun huis terug te krijgen. “Nadat ik uit mijn eigen huis was gezet, moest ik in een caravan gaan leven.”