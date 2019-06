De kamelendrijver die de troon niet meer wil afgeven: Hemedti (43) ontziet niemand in zijn ambitie om president van Soedan te worden

De voorbije dagen kleurden de sociale media in een mondiale solidariteitsgolf blauw. Blauw voor Soedan, als aanklacht tegen generaal Mohammed Hamdan Dagalo (43), bijgenaamd Hemedti. De nieuwe dictator greep er de macht en heeft het vreedzaam protest met geweld de kop ingedrukt. De man die ooit kamelendrijver was, ontziet niemand in zijn ambitie om president te worden. Zelfs zijn vroegere beschermheer niet.