Informateurs voor tweede keer naar koning, maar uitzicht op een doorbraak is er nog niet

De federale informateurs Johan Vande Lanotte en Didier Reynders mogen van koning Filip waarschijnlijk nog een tijdje voortwerken. Uitzicht op een doorbraak is er in de verste verte nog niet.

Vandaag trekken Vande Lanotte en Reynders voor een tweede keer naar het paleis om verslag uit te brengen. Zij moeten van de koning het pad effenen voor de vorming van een nieuwe federale regering, maar het ziet er voorlopig niet naar uit dat er snel schot in de zaak komt. De enige twee mogelijke combinaties – paarsgroen en paarsgeel – lijken een verre droom. N-VA wil enkel met de PS aan tafel indien over confederalisme wordt gesproken en PS sluit samenwerking met de Vlaams-nationalisten uit. En de noodregering die PS voorstelde met socialisten, groenen, liberalen en christendemocraten willen de Vlaamse partijen niet.

De informateurs zaten al verschillende keren met alle betrokkenen aan tafel - ook met Vlaams informateur Bart De Wever - maar veel zullen ze de koning wellicht niet te melden hebben. Alle waarnemers gaan er dan ook van uit dat hun opdracht nog eens zal worden verlengd.

Ondertussen kijkt iedereen ook naar iedereen. En zolang de situatie in Vlaanderen en Wallonië niet duidelijk is, zal er federaal ook geen vooruitgang worden geboekt. In Wallonië lijkt een samenwerking tussen PS en MR de enige optie, maar PS wil die optie zo lang mogelijk uitstellen. En in Vlaanderen is een voortzetting van de huidige Zweedse coalitie eigenlijk ook de enige mogelijkheid – zolang Open VLD en CD&V het cordon sanitaire in stand houden – maar N-VA zit nog altijd met Vlaams Belang rond de tafel. Het derde gesprek met de partij van Tom Van Grieken vond afgelopen zaterdag plaats en duurde enkele uren. Volgens onze zusterkrant De Standaard legde Van Grieken concrete voorstellen op tafel rond integratie, welzijn en onderwijs. Dat zijn voor Vlaams Belang de prioriteiten. Over de inhoud van de voorstellen lekte niets uit.