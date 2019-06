Vlaming (29) valt op Ibiza van balkon tijdens vrijgezellenweekend: toestand kritiek

Het appartementencomplex waar het ongeval gebeurde Foto: if

Ronse - De toestand van de 29-jarige man uit Ronse die vrijdagnacht op Ibiza zwaargewond raakte toen hij vanop het balkon van zijn appartement naar beneden viel, is nog steeds kritiek. “Pas maandag zullen we meer weten over zijn toestand”, zegt de familie van Kjell V. Hij wordt verpleegd op de dienst intensieve zorg.

De jongeman maakte deel uit van een groep van 14 vrienden uit Ronse die op vrijdagochtend naar Ibiza vlogen voor een vrijgezellenweekend. Rond 4.40 uur ’s nachts werden de hulpdiensten in Playa d’en Bossa gewaarschuwd. De Vlaming was vanop het balkon van zijn appartement op de eerste verdieping naar beneden gevallen. Hij liep daarbij een ernstig schedeltrauma op. Volgens de Spaanse hulpdiensten probeerde de Belg allicht aan balconing te doen: daarbij duiken mensen vanop het balkon in het zwembad. Eerder deze maand raakte een 30-jarige Australiër op die manier al gewond.