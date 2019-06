Club Brugge aast op Congolese spits van negentien maar de concurrentie is scherp

Volgens Franse bronnen heeft Club Brugge zijn zinnen gezet op Silas Wamangituka, een negentienjarige spits van de Franse tweedeklasser FC Paris. Club zou volgens dezelfde bronnen tussen 4 en 5 miljoen euro hebben geboden voor de 19-jarige aanvaller. Maar er zijn nog andere kapers op de kust.

Ook het Portugese Braga zou een officieel bod hebben uitgebracht maar de Parijzenaren hopen meer te vangen voor hun goudhaantje die dit jaar in tweede klasse goed was voor elf doelpunten.

De waarde van Wamangituka is moeilijk in te schatten. Ondanks zijn jonge leeftijd kan de spits al aardige statistieken voorleggen, wat al leidde tot interesse van Liverpool en Barcelona. Net daarom lijkt de Franse club nog even te willen afwachten alvorens hun jonge spits definitief van de hand te doen. Wamangituka zou bij Brugge mee de leemte moeten invullen na het vertrek van Wesley naar de Premier League.