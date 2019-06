Eerste voetbalclubs hervatten alweer de training. Wie begint wanneer?

Niet alleen Anderlecht vat vandaag de voorbereiding op het nieuwe seizoen aan. Ook de spelers van Cercle Brugge, Beerschot, AA Gent, Moeskroen en Zulte Waregem trainen vandaag voor het eerst. Hieronder vindt u, club per club, het antwoord op drie volgende vragen. 1) Wanneer is de eerste training? 2) Wanneer worden de spelers voor het eerst op de club verwacht? 3) Wanneer en tegen wie is de eerste oefenwedstrijd?