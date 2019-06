Gastland Italië klopt Spanje in andere groepswedstrijd, ook Spanjaarden al meteen onder druk

Naast Polen - België werd vanavond ook de tweede groepswedstrijd afgewerkt. In de partij tussen gastland Italië en Spanje haalde de thuisploeg het met ruime cijfers (3-1). Spanje geeft komende woensdag de Rode Duivels partij en moet winnen om in de running te blijven.

Woensdagavond (18u30) wordt het al alles of niks voor de Belgen, die in hetzelfde Mapei Stadium het sterke Spanje treffen. Al verloren ook de Spanjaarden hun openingsmatch vanavond, tegen Italië, met 3-1. Real Madrid-middenvelder Dani Ceballos, die op het vorige belofte-EK in 2017 al verkozen werd tot beste speler en zelfs al zes A-caps telt, maakte er nochtans snel 0-1 van. Maar Fiorentina-winger Federico Chiesa wiste met twee goals de vroege achterstand van het gastland uit. In de slotfase stelde Lorenzo Pellegrini (AS Roma) de Italiaanse zege veilig vanaf de stip. Spanje zal tegen België dus ook op wraak uit zijn. De laatste keer dat beide teams elkaar bekampten was in november 2014, toen wonnen de jonge Duivels ruim met 1-4.