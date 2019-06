17.000 peuken opgeraapt in amper twee uur: “Dit is meest voorkomende vorm van zwerfvuil”

Gent -

Gent verdrinkt in een zee van sigarettenpeuken. In amper twee uur tijd heeft het Gents Milieufront (GMF) gisteren 17.000 peuken opgehaald in de binnenstad. Een gigantisch cijfer. “Tabaksproducenten moeten dringend hun verantwoordelijkheid nemen”, zegt schepen van Openbare Netheid Bram Van Braeckevelt (Groen).