Amerikaanse minister Pompeo: “VS wil geen oorlog met Iran”

De Verenigde Staten willen geen oorlog met Iran. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo gisteren gezegd, hoewel de spanning tussen beide landen op het kookpunt zit na de aanval op twee olietankers in de Golf van Oman. “We willen geen oorlog. We hebben alles binnen onze macht gedaan om dit te vermijden”, zei Pompeo aan Fox News.

De minister zei wel dat het “ontegensprekelijk” zo is dat Iran achter de aanvallen zit. Een paar dagen geleden dook al een video op die moest bewijzen dat Iran betrokken was. “Er is nog bewijs waaruit dat blijkt”, zegt Pompeo. “De wereld zal daar ook veel van te zien krijgen.”

Het Verenigd Koninkrijk stuurt alvast honderd mariniers naar het gebied om Britse schepen te beschermen. De Golf van Oman grenst aan de smalle Straat van Hormuz, en die is cruciaal voor de doorvoer van olieschepen. Saudi-Arabië beschuldigt intussen ook Iran en vraagt om “snelle internationale actie”.

Pompeo zei nog dat de Verenigde Staten “alle nodige acties, diplomatieke of andere” zullen ondernemen om de veilige doortocht van de schepen te garanderen.(tlb)