Hier komen geen nieuwe zomerbars meer op openbaar domein: “We hebben al vaste cafés genoeg”

Gent - De komende maanden een pop-upcafé organiseren op de Kouter of in het Zuidpark? Onmogelijk, want Gent laat geen nieuwe zomerbars meer toe op openbaar domein.

Daar is de zon, daar zijn de zomerbars. Dit weekend opende Bar Bricolage, bij het Houtdok, met cocktails en optredens. De pop-up huist op gronden van SoGent. Maar wie een nieuwe zomerbar op openbaar domein wil starten, krijgt dit jaar geen vergunning van de Stad Gent. Met één uitzondering: Kiosk Monterey in het Citadelpark, omdat dat een project uit het burgerbudget is.

“Vroeger waren aanvragen voor een zomerbar veeleer uitzonderlijk”, zegt Jeroen De Schuyteneer, hoofd van de Dienst Feestelijkheden. “Frisse en vernieuwende ideeën lieten we toe. Maar nu komen er steeds meer projecten uit allerhande hoeken. Dit jaar ging het om minstens zeven aanvragen, soms zelfs voor dezelfde plaats.”

Officiële procedure

Of zomerbars op publiek domein vanaf volgend jaar wel weer kunnen, is koffiedik kijken. “Dan moet het alvast via een officiële procedure”, zegt De Schuyteneer. “Nu hebben we die nog niet. We moeten daarmee opletten, want we mogen ondernemers niet zomaar een commercieel voordeel geven. Daarnaast moeten we ons afvragen: is er nog nood aan tijdelijke zomerbars? Gent telt al heel veel vaste cafés en restaurants.”

De inrichting van zomerbars is een gedeelde bevoegdheid van drie schepenen: Annelies Storms (Evenementen, SP.A) Filip Watteeuw (Publieke Ruimte, Groen) en Sofie Bracke (Economie, Open VLD). Maar die hebben de violen nog niet gestemd. Bracke vindt de communicatie van De Schuyteneer alvast voorbarig. “Het college van burgemeesters en schepenen nam hierover nog geen beleids­beslissing.”