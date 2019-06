Dierenasiel verlaat iconische villa: “Vechten tegen wormen en vlooien, en toch gaan we het hier missen”

Gent -

Een fikse verhuisoperatie gaat maandag van start in het dierenasiel in het Gentse Citadelpark. Na bijna een eeuw zijn de deuren van het iconische gebouw sinds afgelopen weekend voorgoed gesloten voor het publiek. Meer dan honderd dieren verhuizen naar een nieuwe thuis bij de Watersportbaan. “Ons gebouw was tot op de draad versleten, en toch gaan we het hier missen.”