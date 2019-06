Lambrecht wordt erevoorzitter bij Lokeren: “Ik was beter vroeger gestopt, dan waren we nu niet gezakt”

Gisteren werd een ‘kaderovereenkomst’ getekend, eind juni wil Lokeren de ‘controleoverdracht’ helemaal voor mekaar hebben. Maar Roger Lambrecht (87), die van Louis De Vries het erevoorzitterschap kreeg, nam wel al afscheid van de spelersgroep. “Op emotioneel vlak is dit een beetje moeilijk, want je geeft je kind niet graag af. Maar bon, dat zal wel overgaan”, zei Lambrecht tijdens de oefenmatch in Zelzate. “Binnen twee maanden word ik 88, hè, het was tijd om te stoppen. Ik had het beter een paar jaar vroeger gedaan, dan waren we nu niet gezakt. Dat pak ik voor een stuk op mij. Maar ik heb nu gekozen voor De Vries, omdat hij de man is met de beste papieren om Lokeren weer een goeie ploeg te bezorgen. Ik zal zeker nog komen kijken, want behalve erevoorzitter blijf ik ook nog een jaar sponsor. Ik verlaat Lokeren niet zomaar.”

De Vries, die via Glen De Boeck in contact kwam met Lambrecht, kan intussen niet wachten om te beginnen. “Het wordt niet vanzelfsprekend om mijnheer Lambrecht op te volgen, maar hij vond dat Lokeren bij mij in goeie handen zou zijn. Ik ben dus niet bang. Ik wil van deze club weer een vaste waarde maken, door ze te hervormen en ­opnieuw meer uitstraling te geven. We starten in 1B normaal gezien, maar als er toch nog iets uit de bus komt (door de zaak Propere Handen, nvdr.), zou dat fenomenaal zijn.”