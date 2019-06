Anderlecht heeft grootse plannen: van de 40 potentiële A-kern-spelers mag bijna iedereen weg

Anderlecht begint aan een nieuw tijdperk. Na een rampjaar worden de trainingen hervat met een nieuwe baas: speler-manager Vincent Kompany (33). Al is de nieuwe coach nog even in verlof na zijn interlands met de Rode Duivels. De grote werken zijn wel al opgestart, want van de 40 potentiële spelers voor de A-kern mag bijna iedereen weg.

De voorstelling van speler-manager Vincent Kompany is pas gepland rond 25 juni. Vandaag is – na de fysieke tests en de eerste training – alleen een persconferentie voorzien met Simon Da­vies, de officiële T1 van Anderlecht en rechterhand van Kompany. Vorige week trok Vince The Prince wel al met zijn staf en de departementshoofden van paars-wit op teambuilding naar Durbuy. “We hebben een traumatiserend jaar achter de rug”, verkondigde Kompany daarna via sociale media. “Zowel de staf, de spelers als alle supporters van Anderlecht. Maar alleen met positieve energie zullen we hieruit komen. We gaan iets speciaals creëren.”

Geld via Tielemans en co.

Voor het eerst in 56 jaar haalde Anderlecht geen Europees voetbal, maar om het tij echt te keren, moet nog een grote schifting in de kern worden doorgevoerd. Op de beruchte speler-trainer na is er nog geen enkele andere nieuwkomer. Kompany is wel gek van de Welshe centrale middenvelder Matthew Smith (19) – met wie hij nog trainde bij Man City–, maar er is nog geen akkoord om hem te huren. Als aanvaller wordt nu weer Vedat Muriqi – een 25-jarige Kosovaar die zeventien keer scoorde voor het Turkse Rizespor – genoemd, maar die moet 10 miljoen euro kosten. Muriqi heeft nochtans nog maar één jaar contract.

Paars-wit moet ook een beetje op de centen letten, al is het goed mogelijk dat er straks toch geld binnenkomt dankzij Youri Tielemans, Dennis Praet en Romelu Lukaku. Die RSCA-producten kunnen door hun clubs verkocht worden voor tien- en tientallen miljoenen en Anderlecht heeft nog recht op opleidingsvergoedingen en percentages. Het zal nodig zijn.

Ondertussen mogen ook enkele talentvolle beloften meetrainen met de A-kern. Het gaat om de aanvaller Antoine Colassin (17), middenvelder Theo Leoni (19), verdediger Killian Sardella (17) en linksback Thierry Lutonda (18). Allemaal Belgische jeugdinternationals, maar paars-wit kan straks uiteraard geen A-ploeg hebben van 45 spelers. Daarom moeten er ook heel wat spelers weg. Eigenlijk is Yari Verschaeren de enige die het schip niet mag verlaten, tegen geen enkele prijs. Bornauw, Amuzu en Doku hebben ook nog een mooie toekomst in Brussel, Alexis Saelemaekers – die soms te veel gaat zweven – is dan weer geen zekerheid.

Santini en Lawrence weg?

En wat met de overbodige spelers? Zoals bekend staan Trebel en Appiah in de belangstelling van Nantes. AEK Athene trekt/trok aan de mouw van Vranjes, maar voor geen een van hen is er al een deal gevonden.

Gelukkig voor Anderlecht bekijken veel clubs of ze geen zaakjes kunnen doen. Zo zou Sampdoria al goeie contacten hebben met Ivan Santini, die vorig jaar toch zestien keer scoorde. Ze zouden hem een contract van 1 miljoen per jaar bieden. Verdediger James Lawrence, die interlands speelde met Wales, wordt dan weer fel gekoppeld aan Glasgow Rangers, dat 3,3 miljoen wil betalen. Dat lijkt wat veel, maar ook Stoke City en Swansea liggen op de loer.

Als Anderlecht eens kan cashen, zullen ze het in Brussel niet laten, want er komt ook een heel legertje huurlingen terug: van Dauda tot Chipciu tot Ganvoula. Het is niet ondenkbaar dat de overbodige spelers na verloop van tijd apart zullen moeten trainen met pakweg Jonas De Roeck als coach.

Wij zijn alvast benieuwd naar die eerste oefenmatch zaterdag op RWDM. Op 29 juni mag Oudenaarde zich dan weer aan een ware overrompeling verwachten, want dat wordt de eerste wedstrijd van Kompany. “Er is nog veel werk, maar er is ook een plan”, besloot de speler-coach. “Dat gaan we aan de spelers, de staf en de fans communiceren. We moeten een eenheid vormen en iedereen zal beter worden.”

Voor zijn technische staf zal Kompany overigens nog volk meebrengen dat hij kent van bij City. Zo wordt 78-voudige Welsche international Craig Bellamy één van de trainers van de beloften.