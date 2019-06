Supermarkten geven 600 miljoen euro aan gratis producten weg

Supermarkten en producenten hebben vorig jaar een recordaantal producten gratis weggegeven. Totale waarde: ruim 600 miljoen euro, een stijging van meer dan 25 procent tegenover 2017. Dat schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen maandag.

Eén product kopen, tweede gratis. Of drie stuks voor de prijs van twee. Dergelijke promoties zie je bijzonder vaak in onze supermarkten. “Dat heeft te maken met de grote concurrentie op de Belgische markt. Merken en grootwarenhuizen gebruiken de acties om klanten te trekken en te behouden”, zegt Pierre-Alexandre Billiet van het retailvakblad Gondola, dat de cijfers opvroeg bij marktonderzoeksbureau Nielsen. Door spullen gratis weg te geven, kunnen de fabrikanten niet alleen een nieuw artikel in de markt zetten, ze kunnen er ook de levenscyclus van bestaande producten mee verlengen.

Toch is er ook een keerzijde aan het grote aantal weggegeven goederen: het dreigt een vicieuze cirkel te worden. “Voor 10 pct korting komt geen enkele consument meer uit z’n bed. Mensen raken gewoon aan dat soort promoties. Bovendien is er de financiële kant van de zaak. Bij een ‘1+1’-actie moet je al dubbel zoveel verkopen om dezelfde omzet te halen. De gemiste inkomsten worden nu meestal verdeeld tussen merk en retailer, waardoor het verlies draaglijk wordt. ‘1+2’-promoties, zoals je ze in Nederland soms ziet, zijn economisch gewoonweg niet te verantwoorden.”