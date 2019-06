CLUBNIEUWS. Fransman wordt nieuwe coach Cercle, Spanjaard topkandidaat bij Eupen

Volgens onze info wordt de Fransman Fabien Mercadal donderdagavond voorgesteld als de nieuwe trainer van Cercle Brugge. Bij Eupen ligt de Spanjaard Beñat San José dan weer in pole position om over te nemen. Al uw clubnieuws van de dag.

CERCLE BRUGGE. Mercadal coach van Cercle, Cossey assistent

Cercle Brugge herneemt vandaag de trainingen zonder nieuwe trainer. Die arriveert pas woensdag en wordt donderdagavond voorgesteld. Volgens onze informatie wordt dat de Fransman Fabien Mercadal (47, foto). Die degradeerde met Caen uit de Ligue 1, maar geniet de voorkeur van moederclub AS Monaco. Het wordt dus geen kenner van de Belgische competitie, zoals de Vlaamse strekking binnen Cercle wou. Het Belgische karakter wordt wel behouden via de assistenten. Zo maakt T2 Rudy Cossey de overstap van Club naar Cercle. Cossey werkte bij Club twee jaar samen met Leko, maar zijn contract werd net als dat van de Kroaat niet verlengd.

Ook in de spelerskern zijn er aanpassingen. Mercier vertrekt ondanks een nog lopend contract naar OHL. In doel wordt wellicht niet Seydou Sy, maar wel Loic Badiashile (21) van Monaco de opvolger van Paul Nardi. Ook de 20-jarige Spaanse linksachter Jordi Mboula Queralt – die voor Barcelona B voetbalde – is op weg naar Cercle.

EUPEN. Spanjaard San José topkandidaat

Eupen presenteert weldra zijn nieuwe coach – de opvolger van de opzijgeschoven Claude Makélélé – en de Spanjaard Beñat San José is alvast topkandidaat. De 39-jarige San José zit zonder werk nadat hij eind maart na enkele maanden al ontslagen werd door Al-Nasr in de Emiraten. Bij enkele vorige clubs haalde hij wél resultaten. Zo won hij in 2013 de King Cup of Champions met Al-Ittihad in Saudi-Arabië. Hij werd ook kampioen in Bolivia met Bolivar (2017) en in Chili met Universidad Catolica (2018), waar hij als fan van Marcelo Bielsa naartoe was gegaan. Bij zijn ex-club Bolivar is San José ook in beeld.

AA GENT. Training hervat terwijl David schittert op Gold Cup

Vandaag staat bij AA Gent de eerste trainingssessie op het programma. Jess Thorup zal vanochtend evenwel nog enkele sterkhouders niet kunnen begroeten. Zo bereidt Dylan Bronn zich momenteel met het Tunesische nationale elftal voor op de Afrika Cup, terwijl Jonathan David met Canada actief is op de Gold Cup. De 19-jarige aanvaller liet zich het voorbije weekend al meteen gelden, want tijdens de eerste groepswedstrijd tegen Martinique scoorde David tweemaal.

Daarnaast is het voorlopig ook nog steeds wachten op versterking. Zo is Jan Van den Bergh, overgekomen van Beerschot, vandaag het enige nieuwe gezicht. Thorup, die met Gino Caen wel een nieuwe phyiscal coach kreeg, zal het trouwens ook nog een poosje moeten stellen zonder doelmannen Kaminski en Coosemans, die allebei na afloop van de play-offs een lichte chirurgische ingreep ondergingen.

GENK. Malinovskyi voelt zich bedrogen, Standard heeft interesse in Benson

Het Italiaanse Atalanta drukt door voor Ruslan Malinovskyi (foto), maar de 26-jarige Oekraïense middenvelder ziet het even niet meer zitten. Hij vindt dat Genk niet meewerkt. “Er ligt een bod van Atalanta op tafel, maar Genk wil niet onderhandelen, ook al ligt het hoger dan wat ze vorig jaar aan een Spaanse club vroegen”, vertelt Malinovskyi. “Genk kan tot 15 miljoen krijgen, meer dan correct. 20 miljoen, wat zij vragen, is niet fair. Ze beloofden me dat ze niet zouden tegenwerken als ik deze zomer weg wou. We gaven allebei ons woord, daarom ging ik in de winter niet naar AS Roma. Maar nu voel ik me bedrogen.”

Technisch directeur Dimitri de Condé reageert kordaat: “Wij laten ons niet onder druk zetten. Atalanta biedt 10,5 miljoen euro, in zes schijven. Er kan nog een bonus van 1,5 miljoen bijkomen. En dat voor de beste speler uit onze competitie? Als ze Ruslan zo graag willen, moeten ze het juiste bedrag betalen in plaats van de speler te misbruiken om een koopje proberen af te dwingen.”

Ingvartsen naar Berlijn

Marcus Ingvartsen (23) is wél al weg. De Deense spits tekende voor drie jaar bij het Duitse Union Berlijn. Genk recupereert een aanzienlijk deel van de ruim 4 miljoen die het in 2017 betaalde.

Benson Manuel (22) geniet interesse van Standard, dat al informeerde. Benson wil onder Mazzu echter voor zijn kans gaan en bleek voorlopig ook (veel) te duur voor de Rouches, die met PAOK wel al een akkoord bereikten over de prijs voor Omar El Kaddouri.