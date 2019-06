‘George Clooney’ gearresteerd in Thailand

Twee Italianen die zich uitgaven voor George Clooney zijn in Thailand gearresteerd. Ze waren daar om hun modebedrijf te promoten.

Francesco Galdelli (58) en Vanja Goffi (45) waren al sinds 2013 op de vlucht voor de politie. Ze stonden internationaal geseind via Interpol sinds de echte George Clooney in 2010 een rechtszaak tegen het koppel aanspande. Ze gebruikten zijn naam en pleegden fraude. Ze werden de Italiaanse Bonnie en Clyde genoemd.

De twee werden zaterdag gearresteerd in Thailand. Daar gaven ze aan de agenten toe dat ze in Thailand hun modebedrijf promootten onder de naam van George Clooney, zo wilden ze mensen hun geld aftroggelen. Voor ze uitgeleverd worden, zullen ze eerst in Thailand nog een gevangenisstraf moeten uitzitten voor het verstrijken van hun verblijfsvisums.

Foto: Galdelli

Opvallend, het koppel spande zich in Thailand ook in voor kinderen met HIV/Aids. In 2013 deelde Galdelli nog geld uit aan de kinderen om kerstcadeaus te kopen.