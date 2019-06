Bruno Tobback (sp.a): “Geen goed idee om in regering te stappen”

Als het aan oud-voorzitter Bruno Tobback ligt, stapt zijn partij niet mee in een regering. Dat zei hij in De Ochtend op Radio 1. Hij is daarbij kritisch op de lijn die zijn partij de laatste vier jaar volgde.

Voor Bruno Tobback is een Bourgondische coalitie zoals in Antwerpen, niet aan de orde. Als een partij in de knoop ligt met zichzelf is het geen goed plan om deel te nemen aan een regering, klinkt het. “Ik stap liever niet mee in een regering, niet Vlaams en niet Federaal. Dat lijkt me geen goed idee. We zouden een sociale, progressieve en klimaatbewuste partij moeten zijn maar dat zijn we momenteel niet”, zei Bruno Tobback.

De oud-voorzitter was streng voor zijn huidige voorzitter. “We hebben de laatste vier jaar tijd verloren. Concreet ben ik vier jaar bezig geweest met klimaat, om dan vlak voor de verkiezingen te horen dat het klimaat toch niet te veel mag kosten en dat bomen niet zo belangrijk zijn dan mensen. Dan heb ik eigenlijk vier jaar verloren.” Zelf is Tobback alleszins niet van plan om zich kandidaat te stellen bij de voorzittersverkiezingen eind dit jaar.

Tobback zegt ook dat de decumul in de voet van de partij heeft geschoten. “Ik ben voor de decumul maar die mag niet zo absoluut zijn. Daarmee schieten we in onze eigen voet. John Crombez vraagt nu een uitzondering aan, en dat is perfect logische met de huidige stand van zaken. Maar dat had voor Hans Bonte ook mogelijk moeten zijn. Daarmee zijn we in Vlaams-Brabant wel een parlementszetel kwijt geraakt.”

De verkiezingsnederlaag is voor Tobback hét signaal dat sp.a veel kritische naar zichzelf moet kijken. “We zijn veel te lang bezig geweest met de eigen statuten en de kans gemist om het alternatief te zijn voor de regeringspartijen. Dat sommige mensen zeggen dat de vernieuwing toch geslaagd is, vind ik onvoorstelbaar. We mogen niet gewoon overgaan tot de orde van de dag, we zijn echt niet goed bezig en we moeten dringend onszelf in vraag stellen.”