Beautysalon Isabelle Nijs failliet

Hasselt - Het Hasseltse beautysalon van de ex-vrouw van Sven Nys is failliet, dat schrijft Het Belang van Limburg. De zaak opende in mei 2017.

Na dik twee jaar moet Isabelle Nijs haar Lifestyle Salon & Spa Aveda in de Hasseltse Kapelstraat sluiten. Op het pand prijken een wit blad met ‘Gesloten wegens onvoorziene omstandigheden’ en daarnaast een oranje papier van de curator met ‘Handelszaak over te nemen wegens faillissement’.

Isabelle zelf bevestigt dat de zaak failliet is. “Maar ik wil liever niet reageren”, zegt de ex-vrouw van voormalig veldrijder Sven Nys. Isabelle Nijs opende haar salon in Hasselt in mei 2017, meteen met vijf medewerkers in dienst. “Het is de bedoeling om snel te groeien”, zei ze toen. “Een nieuw kapsel en genieten van een deugddoende beautybehandeling of volledig tot rust komen in de spa: het is allemaal mogelijk.” Met I-Hair runt Isabelle Nijs nog een beauty- en kapperszaak in Betekom.