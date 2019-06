L’Equipe: “PSG staat open voor vertrek Neymar”

Volgens de Franse toonaangevende sportkrant L’Equipe staat PSG voor het eerst open voor een transfer van de Braziliaanse superster Neymar. Dan moet er wel een superaanbieding komen - eentje waardoor de Parijzenaars de 222 miljoen euro die ze zelf neertelden voor ‘Ney’ kunnen recupereren.

De reden hoeven we volgens L’Equipe niet ver te zoeken: in de Franse hoofdstad zijn ze niet meer tuk op Neymar na zijn laatste zes maanden. Daarin liep de Braziliaan een stevige blessure op, haalde hij uit naar een toeschouwer, vertrok hij tegen de wil van coach Tuchel naar Brazilië, werd hij beschuldigd van verkrachting en raakte hij opnieuw geblesseerd. Zonder hem liep PSG een nieuwe kater op in de Champions League.

“Neymar moet niet koste wat het kost weg, maar je kan maar moeilijk ontkennen dat hij niet gebracht heeft wat van hem verwacht werd”, concluderen ze in Frankrijk. “PSG zal hem echter niet laten gaan voor een bedrag onder de 222 miljoen euro dat het in 2017 zelf voor hem betaalde. Toch is een vertrek niet ondenkbaar - ook in het kamp van de speler is de wil aanwezig. De afgelopen weken heeft Neymar aan zijn entourage laten verstaan dat hij zijn situatie in Parijs beu is.”

Neymar is sinds de zomer van 2017 de duurste voetballer aller tijden. Een vertrek uit Parijs zou zonder twijfel een nieuw transferrecord met zich meebrengen.