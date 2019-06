Vlaamse maakindustrie 4.0: flexibel automatiseren is mensenwerk

Oudenaarde - Zijn automatisering en robotisering jobvreters? Niet als denkwerk en creativiteit nodig blijven. De Oudenaardse hogedrukgieterij Pedeo maakt meer dan 1.000 giettechniekonderdelen voor wereldwijde klanten. “Elke tankstationbetaalautomaat en héél veel Vlaamse deurbellen hebben wel een Pedeocomponent”.

Een gieterij? Vanop de drukke N60 Oudenaarde-Gent zie je niet meteen ‘industriële’ activiteit. CEO Piet D’Haeyer: “Voor onze 75 medewerkers betekent ‘hoogtechnologisch’ ook schoon, energievriendelijk en veilig werken. Hogedrukgieten met aluminium- en zinklegeringen is één poot, de andere het afwerken. Vooral verspanen – dat betekent materiaaldelen wegnemen tot de gewenste vorm overblijft. We hebben geïntegreerde en geautomatiseerde hogedrukgietcellen, CNC bewerkingscentra, reinigings- en ontbraaminstallaties en duurzame smelt- en warmhoudovens.”

Precisiewerk

De toepassingen zijn heel breed. “Zeker een kwart zijn automobielklanten: toeleveranciers van schokdempers, schuifdaken, interieur, uitlaten, pompen. We leveren nooit rechtstreeks aan de constructeurs. Er zit ook elektronica bij zoals koelblokken voor LEDS, of designstukken voor architectuurtoepassingen, bijvoorbeeld behuizingen voor verlichtingsarmaturen. Vaak complexe, dunwandige en hittebestendige vormen en combinaties die hooggespecialiseerd, fijn gietwerk vereisen. Het kleinste stuk hier is kleiner dan je pinknagel, bijvoorbeeld onderdeeltjes om op printplaten te monteren.” In Vlaanderen is Pedeo zowat de enige hogedrukgieterij. Wereldwijd zijn er duizenden, dus we concurreren op verschillende fronten. Ook met andere technologieën zoals kunststofspuiten. Maar naar de elektrische en thermische geleidbaarheid, mechanische sterkte of elektromagnetische afscherming van metaal blijft de vraag groot. We leveren toegevoegde waarde voor marktleiders in hun sector. Dat maakt het verschil, ondanks de internationale concurrentie.”

Sales & engineering

Maar wat betekent dat voor de Oudenaardse toekomst van deze technologie? “Alles start bij het Sales & Engineering team: je ontwikkelt samen met de klant in functie van een betrouwbaar eindproduct. We kunnen niet aan de lopende band producten ontwikkelen die niemand anders maakt, dus doen we dat op maat en zorgen we samen voor betere oplossingen. Ook processen ontwikkelen we op maat.” Pedeo maakt op die manier eigenlijk voortdurend prototypes. “Zoiets werkt nog in Vlaanderen, ondanks de hoge loonlast. We zien zelfs productie terugkomen uit China door hightech automatisatie. Nabijheid is belangrijk. De klant ontmoeten, is krachtiger dan telefonisch of via een webcall. Ik noem dat het belang van ‘potlood en papier’, wat staat voor het fysiek samenbrengen van mensen. Technologie en digitaal is industrie 4.0, maar je kan niet heen om samen nadenken. Ook met het team: wanneer zij vinden dat in een bepaalde situatie een project of partner geen betrouwbare oplossing kan bieden, wordt het project niet aangenomen.”

