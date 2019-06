Mobile Vikings daagt concurrentie uit met goedkoop onbeperkt abonnement

Mobile Vikings, de telecomoperator van mediagroep DPG Media (vroeger De Persgroep-Medialaan), wil zich na een moeilijke periode weer in de markt zetten als prijsvechter. Het bedrijf lanceert een abonnement met onbeperkte data, bellen en sms’en voor 29 euro per maand. Dat is een stuk goedkoper dan vergelijkbare formules bij de concurrentie.

Het vikingschip voer de laatste maanden door woelig water. Vorig jaar lanceerde de operator een grootse reclamecampagne - met het “Da Da Ta”-deuntje - maar die werd snel overschaduwd door ernstige technische problemen. Tegen het jaareinde was de helpdesk zodanig overbelast dat de vikings besloten om hun telefonische klantendienst wekenlang te sluiten.

De technische problemen hadden te maken met de moeizame overstap naar een nieuw telecomplatform. Daarop volgde nog een overstap: van het netwerk van Telenet naar dat van Orange. Mobile Vikings heeft immers geen eigen netwerk, maar huurt capaciteit bij een van de grote spelers. Meer dan 95 procent van de klanten is inmiddels overgezet naar het Orange-netwerk.

DPG Media laat zijn telecomdochter nu een tandje hoger schakelen. “Wij willen met ons nieuwe aanbod de markt in België weer opengooien”, zegt Bart De Groote, CEO van Mobile Vikings. Tot nu toe had de operator geen onbeperkt aanbod. De bovengrens lag op 20 GB en gecombineerd met onbeperkt bellen kostte dat 39 euro per maand. Nu komt er dus een onbeperkte formule voor 29 euro. De klanten die nu nog een duurdere formule hebben, zal Mobile Vikings automatisch op het voordeligere aanbod zetten.

Mobile Vikings duikt ver onder de prijs van de concurrentie. Proximus, Orange, Telenet en BASE zitten met een vergelijkbaar aanbod tussen 40 en 43 euro per maand, al komen er in sommige gevallen nog extra diensten bij of gelden er tijdelijke promoties. Bij Mobile Vikings kunnen klanten de prijs nog drukken via een systeem waarbij klanten punten kunnen sparen door bij bepaalde webwinkels aankopen te doen.

Net zoals bij de concurrentie gelden er op het “onbeperkte” aanbod van Mobile Vikings toch enkele beperkingen. Zo schroeft de provider de downloadsnelheid terug tot 512 kbps van zodra de klant in een maand 20 GB verbruikt heeft in België. Binnen de EU geldt een roamingbundel van 11 GB. Verbruik daarbuiten kost 0,0053 euro per MB, maar dezelfde downloadsnelheid blijft wel behouden.